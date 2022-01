Nihon Falcom is momenteel druk in de weer met heel wat Legend of Heroes gerelateerde projecten, maar kennelijk zou er achter de schermen ook al gewerkt worden aan het volgende deel in een andere populaire franchise uit hun stallen: Ys.

Vorig jaar konden we in het Westen dan eindelijk aan de slag met Ys IX: Monstrum Nox en door de positieve ontvangst van die game lijkt een nieuw deel uiteraard erg logisch. Toshihiro Kondo, de baas van Falcom, sprak dan ook in een recent interview over de verdere avonturen van Adol Christin. Een vertaling van zijn antwoord werd mogelijk gemaakt door Zero field Project op Twitter.