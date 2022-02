Vorig jaar heeft Sony verschillende ontwikkelaars overgenomen, denk zoal aan Housemarque, Nixxes en Bluepoint Games. Dit jaar gaan ze daar vrolijk mee door, want gisterenavond werd bekend dat ze Bungie hebben overgenomen. Ondertussen heeft Microsoft Bethesda en Activision Blizzard overgenomen en er lijkt haast een soort overname oorlog te zijn ontstaan.

Sony is geenszins van plan om op te houden, want PlayStation CEO Jim Ryan heeft aangegeven dat ze verre van klaar zijn. In gesprek met GamesIndustry zegt hij dat we absoluut meer PlayStation acquisities mogen verwachten, want ze zijn verre van klaar. Ze hebben volgens Ryan nog genoeg stappen om te nemen.

“We should absolutely expect more. We are by no means done. With PlayStation, we have a long way to go.”