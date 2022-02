Valve houdt sinds kort een lijst bij van games die je wel en niet kunt spelen op de Steam Deck. Deze is nu van een update voorzien. Eind deze maand zullen immers de eerste Steam Deck handhelds worden verscheept naar consumenten, dus het is fijn om te weten welke games je er op kunt spelen.

Titels die nu zijn toegevoegd aan de lijst van spellen die geoptimaliseerd zijn voor de handheld, zijn onder andere God of War, Deathloop en Horizon: Zero Dawn. Nieuw toegevoegde titels die speelbaar zijn op de Steam Deck zijn onder andere: It Takes Two, Star Wars: Fallen Order en Path of Exile. Helaas zijn er op dit moment ook een aantal grote namen niet speelbaar op de handheld, waaronder Rainbow Six Siege, Gears 5 en Halo: The Master Chief Collection.

Dat bepaalde titels nu niet of niet optimaal speelbaar zijn op de Steam Deck wil niet zeggen dat je deze nooit op de nieuwe hardware kunt spelen. Valve is constant bezig om zoveel mogelijk games speelbaar te maken op het platform.

Wil je weten welke games je nog meer wel of niet op de Steam Deck kunt spelen, dan check je dat hier, hier en hier.