Als een console zijn vijfde levensjaar bereikt, dan betekent dat meestal dat de hardware zijn einde nadert. De Nintendo Switch is bijna vijf jaar oud, maar volgens Nintendo zit de hybride spelcomputer pas op de helft van zijn levenscyclus.

Volgens president Shuntaro Furukawa zit er nog meer dan genoeg leven in de Nintendo Switch. Er zijn gigantisch veel exemplaren verkocht, de vraag naar de console is nog steeds groot en aan populariteit is er zo goed als niets ingedamd. De spelcomputer zal daarom ook langer meegaan dan vorige spelcomputers.

Furukawa ziet het vijfjarige bestaan van de Nintendo Switch dus als het middelpunt van diens leven. Dit betekent dat Nintendo er vanuit gaat dat de hybride console minstens tien jaar zal meegaan.

“Switch is just in the middle of its lifecycle and the momentum going into this year is good. The Switch is ready to break a pattern of our past consoles that saw momentum weakening in their sixth year on the market and grow further.”