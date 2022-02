Er gaan al vrij lang geruchten dat de volgende Call of Duty het vervolg is op Modern Warfare uit 2019. Of dat klopt is afwachten tot de officiële onthulling, maar het is nu een stuk aannemelijker geworden aangezien Activision heeft aangekondigd dat de verantwoordelijke studio dit jaar Infinity Ward is.

Deze ontwikkelaar bracht ons in 2019 Call of Duty: Modern Warfare en nadien was in 2020 Treyarch aan de beurt gevolgd door Sledgehammer afgelopen jaar. De driejarige ontwikkelcyclus wordt dus nog altijd gevolgd en daarom mag het eigenlijk geen verrassing zijn dat Infinity Ward ditmaal aan de beurt is.

Verdere details zijn niet bekendgemaakt, maar Tom Henderson meldt op Twitter dat deze nieuwe game in ontwikkeling is voor zowel current- als last-gen consoles.