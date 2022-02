Deze week werd Gran Turismo 7 goed in de schijnwerpers gezet door Sony en ontwikkelaar Polyphony Digital. Er werd namelijk een speciale State of Play uitzending gelanceerd waarin we in een half uur veel over de aankomende racegame te weten kwamen en er ook nog eens de nodige gameplaybeelden werden getoond.

De promotie van Gran Turismo 7 is daarmee in volle gang gezet en dat resulteert nu ook in twee nieuwe trailers. De eerste trailer hieronder is een demonstratie van de nieuwe Music Replay feature die tijdens de State of Play uitzending werd onthuld. Met deze feature worden de camerastandpunten van een herhaling automatisch afgestemd op de muziek die wordt afgespeeld. De trailer hieronder demonstreert dat aan de hand van het nummer “Moon Over The Castle” in de uitvoering van Bring Me The Horizon.

De tweede trailer licht het Find Your Line-album uit, dat bij de 25th Anniversary Edition van Gran Turismo 7 inbegrepen zit. Het album bestaat uit negen nummers, die we hieronder hebben opgesomd.

The FaNaTix: “Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil TJay” Bring Me The Horizon: “Moon Over the Castle” Major Lazer: “I Don’t Care feat. Lous and the Yakuza” Nothing But Thieves: “Life’s Coming in Slow” Kim Dracula: “Unstoppable” Rosalía: “BIZCOCHITO” Disciples: “Squad feat. GoldLink” London Grammar: “Baby It’s You (George Fitzgerald Remix)” Jawsh685: “Drift”

Gran Turismo 7 komt op 4 maart uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.