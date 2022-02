De eerste State of Play van 2022 is vanavond officieel een feit. Deze uitzending staat geheel in het teken van Gran Turismo 7 dat op 4 maart 2022 zal verschijnen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.

In totaal duurt de uitzending zo’n 30 minuten, dus verwacht een hoop bewegende beelden en natuurlijk veel informatie. Als je de uitzending live wilt bekijken, dan kan je dat natuurlijk hieronder doen.

Alle nieuwtjes die worden gedeeld, zullen we ook apart publiceren.