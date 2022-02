Je hebt de geruchten vast al enkele keren de revue zien passeren: Capcom zou achter de schermen vlijtig aan een remake van Resident Evil 4 sleutelen. Een aannemelijke hypothese, gezien het succes van hun vorige Resident Evil remakes én de prima ontvangen Oculus Quest vr-versie van de oorspronkelijke GameCube klassieker.

Shinji Mikami – het creatieve brein achter Resident Evil 4 – geeft in een interview met VG247 aan dat hij alleszins niet tégen een remake gekeerd is. Zeker niet als fans het willen. Mikami hoopt zelfs dat een eventuele remake het verhaal kan verbeteren. Hij schreef dat namelijk uit noodzaak in slechts drie weken, toch de definitie van een haastklus.

Niet dat wij ontevreden waren over het verhaal van Resident Evil 4, overigens. Integendeel. Toch wachten we benieuwd af om te zien of (en zo ja, hoe) Capcom het verhaal zal updaten.