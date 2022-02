Blizzard Entertainment werkt al geruime tijd aan een nieuwe Overwatch, maar wanneer we de game mogen verwachten is helaas nog niet duidelijk. Blizzard kennende kan het ook nog best een behoorlijke tijd duren, maar op de achtergrond lijkt er wel wat beweging te zijn.

Oplettende Overwatch spelers hebben namelijk opgemerkt dat er een nieuwe versie naar Battle.net is geüpload. Nu gebeurt dat vaker, maar de vorige versie was 1.68 en de nieuwe versie was gelijk 2.00. Dit is nadien weer teruggezet naar wat het was, maar het is een flinke stap om gelijk naar een 2.00 versie te gaan.

Het vermoeden dat hieruit ontstaat is dat er een beta aanstaande is. Met name omdat er gelijktijdig een ‘Overwatch Demo 2’ geüpload werd naar Battle.net. Daarbij komt nog dat Overwatch League 2022 een vroege build van Overwatch 2 zal gebruiken in april, waardoor alles wijst op een beta die binnenkort zal plaatsvinden.

Officieel heeft Blizzard Entertainment nog niets gemeld over de plannen rondom deze nieuwe game, maar met deze hints lijkt het slechts een kwestie van tijd.