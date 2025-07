Dit is Blizzard van plan met Overwatch 2

Lange tijd was Overwatch een van de populairste games, maar in de afgelopen jaren — en zeker sinds de release van Overwatch 2 — lijkt die glorie vervlogen. Toch geeft het ontwikkelteam de moed niet op en werkt het aan plannen om Overwatch 2 nieuw leven in te blazen.

Game director Aaron Keller erkent in gesprek met IGN dat de game op bepaalde vlakken tekortschiet, vooral als het gaat om het vertellen van een boeiend verhaal — iets waar veel fans al jarenlang naar vragen. In het verleden bracht Blizzard zo nu en dan geanimeerde shorts uit waarin spelers meer leerden over de wereld en de uiteenlopende personages, maar dat gebeurt tegenwoordig nog maar zelden.

Een van de redenen waarom het verhaal momenteel minder centraal staat, is dat het team ambitieuze plannen had om het narratief vooral via de PvE-modus uit te breiden. De ontwikkeling van die modus werd echter in 2023 officieel stopgezet.

“To speak frankly about it, we did have a big plan to go after story in the game. That was the PvE side of it with the campaign and everything like that. That didn’t work out. So, it was kind of a bit of a reset moment for us when that happened, and we would like to get back to it. I think one of the best parts of Overwatch is the universe and the characters that are there. That’s definitely a goal of ours to get back to it. There’s been a bit of a step backwards that we had to take in order for us to be able to start moving forward on it again.”