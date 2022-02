De creativiteit van sommige gamers kent geen grenzen, zo is dat ook het geval voor YouTuber Bigfatfrown, die met behulp van de instrumenten in The Legend of Zelda: Majora’s Mask een cover heeft gemaakt van het nummer Africa van Toto.

Het is niet de eerste keer dat er muzikale nummers worden gecovered in een game, zo zijn er ook genoeg video’s waarin mensen hun eigen renditie maken met de ocarina in The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Desalniettemin blijft het leuk om verschillende nummers gemaakt te zien worden in games.

Je kan de video hieronder bekijken! Mocht je dit zelf willen proberen, The Legend of Zelda: Majora’s Mask zal deze maand verschijnen op de Nintendo Switch. Het spel zal beschikbaar zijn via de Nintendo 64 emulator, die onderdeel is van het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnement.