Je zult het vast niet gemist hebben, maar Banjo-Kazooie heeft zich sinds vandaag bij de Nintendo 64 line-up van het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnement gevoegd. Hier komt heel snel nog een extra titel bij, namelijk een echte topper van weleer.

Het gaat hier om The Legend of Zelda: Majora’s Mask, die hoogstwaarschijnlijk een speciaal plekje heeft in de harten van vele gamers van toen. In de trailer van zo’n drie maanden geleden zag je de game al voorbij komen, maar een vaste datum waarop we deze uitblinker mogen verwachten, werd toen nog niet bevestigd.

Ondertussen weten we nog steeds geen specifieke datum, maar in ieder geval wel dat het februari zal zijn. Dit is na de eerder genoemde titel en Paper Mario de derde game die na de release van de service wordt toegevoegd.