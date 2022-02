Preview | Elden Ring – De grote titel van FromSoftware komt steeds dichterbij en eind deze maand is het dan eindelijk zover. Op 25 februari kunnen spelers de nieuwe fantasie wereld van Hidetaka Miyazaki en George R.R. Martin (Game of Thrones) betreden. In november werd de gesloten network test al gehouden en daar hebben we destijds al een preview over geschreven. Nu vlak voor de release werden wij nogmaals uitgenodigd om met Elden Ring aan de slag te gaan en in deze tweede preview zullen we ons op wat andere zaken gaan richten dan in de voorgaande.

Een typische Dark Souls opening

In deze build kregen we in het begin wat opties aangeboden die we de vorige keer niet hadden. Zo kregen we allereerst te maken met meer verschillende klassen en je kunt uit 10 verschillende kiezen. Eenmaal gekozen belanden we in een menu waarin je jouw personage volledig kunt aanpassen zoals jij dat wilt en dat is erg uitgebreid. Vrijwel elk detail op jouw gezicht en de rest van je lichaam kan je namelijk aanpassen en dat is een goed teken voor spelers die graag een uniek personage willen creëren. Wij gingen aan de slag met de nieuwe Samurai klasse en we werden direct in een cutscene geslingerd die hoogstwaarschijnlijk de openingsscène van Elden Ring vormt. Hierin werden diverse personages genoemd, die je naar alle waarschijnlijkheid moet verslaan of wellicht tegenkomt op je pad.

De openingsscène is wat je verwacht van een Soulsborne titel en je wilt eigenlijk al gauw meer weten over deze personages en hun rol in het verhaal. Aan het einde van de scène kwamen wij zelf in beeld en werden we tot leven gewekt om zo ons avontuur te beginnen. Na de scène kwamen we echter in een gebied dat we nog niet eerder hadden gezien. Je begint namelijk in een verlaten kerk die zich in een duister gebied bevindt. Na enig speurwerk stonden we al gauw oog in oog met onze eerste vijand. Je raadt het waarschijnlijk al: deze vijand is veel te sterk, zoals we dat kennen van de FromSoftware games, en je ontwaakt daarna in hetzelfde gebied als de gesloten network test. Hier krijg je vervolgens de tutorial voorgeschoteld en dan begint de game pas echt.

Rondzwerven door de Lands Between

Nadat je de tutorial hebt afgerond kom je oog in oog te staan met de Lands Between. Dit zijn de gebieden waarin de game zich zal afspelen en in deze build hadden we meer toegang dan in de voorgaande preview. We hebben ons dan ook voornamelijk gericht op het verkennen van de Lands Between en we kunnen met een gerust gevoel zeggen dat je je geen moment hoeft te vervelen. Uiteraard is het handig om eerst kennis te maken met Melina, die jou het paard Torrent geeft zodat je sneller kunt reizen. Er valt genoeg te doen en te zien in de Lands Between en dat mag gerust benadrukt worden. We hebben diverse gebieden mogen aanschouwen, waaronder een dichtbegroeid bos, een verloren en leeg kasteel, gestrekte weiden vol met zwervende vijanden en een koninkrijk dat zich onder een meer bevindt.

Dat laatste gebied was één van de nieuwe gebieden in de build die we speelden en daar viel eveneens genoeg te zien. Een vrij groot gebouw boven de grond zit verstopt tussen bomen en deze bevat een gigantische lift. Deze lift neemt je mee diep onder de grond en eenmaal aangekomen, maakten we kennis met een koninkrijk dat erg imposant oogt ondanks de vergetelheid waarin het is geraakt. Dit gebied is mooi vormgegeven en zo zagen we allerlei watervallen, rivieren en een sterrenhemel, die heel lichtjes het gebied weet te verlichten. In dit nieuwe gebied kom je natuurlijk ook vijanden tegen, die je rechtstreeks uit Bloodborne zou kunnen halen. Bedekt met schubben, pokken en allerlei andere substanties die we niet willen weten, maken deze vijanden jouw het leven met hun magische speren moeilijk.

Verder kom je tijdens het verkennen nog genoeg anders tegen dat je bezig kan houden. Je kunt patrouilles van soldaten van het huidige koninkrijk treffen, plots overvallen worden door een bende gewapende apen en je kunt geheime plekken zoals dungeons verkennen. Deze grotten of andere verstopte plekken zijn meestal wat aan de kleine kant, maar zijn stuk voor stuk uniek te noemen. Je zou ze kunnen vergelijken met de Chalice Dungeons uit Bloodborne in het klein en je zult aan het einde altijd geconfronteerd worden met een baas die je moet verslaan. Eenmaal verslagen geeft deze een hoeveelheid Runes – de munteenheid in Elden Ring – en andere loot, zoals spreuken, wapens of pantsers. In de vijf uur die we hebben gespeeld, kwamen we tijd tekort en er was zelfs nog een ander nieuw gebied aanwezig waar we niet eens aan zijn toegekomen. Kortom: de wereld van Elden Ring is goed gevuld en deze zal je ongetwijfeld voor een lange tijd bezig weten te houden. Zeker als je alles wilt ontdekken.

Aanpassingen in combat

Wat betreft het vechten in Elden Ring: dit is over het algemeen vergelijkbaar met de Dark Souls franchise. Toch zijn er veel aanpassingen in Elden Ring te vinden die de combat dusdanig verfrissen en wellicht wat meer diepgang geven. In Elden Ring kan jouw personage namelijk eindelijk springen en hier kan je gebruik van maken tijdens de zwaardgevechten. Een sprong dat gevolgd wordt door een krachtige aanval zorgt bijvoorbeeld voor meer ‘Posture’ schade dan een normale aanval. Als jouw vijand eenmaal uit balans is, kan je een klap uitdelen die voor enorm veel schade zorgt en dit is vergelijkbaar met Sekiro. Verder kan jouw personage nu ook gehurkt lopen en ook stealth is aanwezig. Het is aan te raden om hier gebruik van te maken in bijvoorbeeld buitenposten met veel soldaten. Doe je dit niet, dan heb je wel eens kans dat je omsingeld wordt door tien tot twintig vijanden tegelijk.

Een andere grote verandering zijn de ‘Ashes of War’. Dit zijn skills die je kunt vinden door locaties te ontdekken, vijanden te verslaan en meer. Je kunt dit vergelijken met de skills op je wapens uit Dark Souls III. Het grote verschil is echter dat jouw Ashes of War meestal niet gebonden zijn aan slechts één wapen. Dit geeft meer diepgang aan het maken van builds en dat is altijd positief. Daarnaast zijn ook spreuken anders dan in de voorgaande games. Je kunt spreuken direct gebruiken en dit resulteert in een normale uitvoering. Wanneer je deze langer vasthoudt met L2, krijg je een krachtigere spreuk die meer schade doet. Uiteraard moet je wel oppassen dat je kwetsbaar bent tijdens het opladen. Tot slot kan je ook Spirits oproepen met een speciale bel. Sommige gebieden geven jou de optie deze op te roepen wanneer het icoontje hiervoor verschijnt. Deze kunnen erg handig zijn om moeilijke situaties om te zetten naar jouw voordeel. Het oproepen van Spirits kost wel veel Focus Points, dus gebruik je Spirits alleen wanneer je echt in nood bent.

Art design staat voorop

Net als bij de voorgaande FromSoftware games staat de art design voorop. Dit is een bekend gegeven, aangezien veel van de storytelling in de game gedaan wordt via het ontwerp van gebieden en vijanden. Dit is bij Elden Ring niet anders en de details bij het bovengenoemde spatten dan ook van het scherm af. Zo kunnen we bij het design van sommige NPC’s bijvoorbeeld al zien wat er met hem of haar is gebeurd. Op grafisch vlak kunnen we in deze preview niet veel zeggen. Wij speelden deze build namelijk via een stream en dat geeft uiteraard een ander resultaat dan native. Dit wil uiteraard niet zeggen dat Elden Ring er op grafisch vlak niet uitziet. We hebben met de hoogst mogelijke settings gespeeld om de grafische kwaliteit te testen en de game ziet er gelikt en gedetailleerd uit. Ook op wat lagere settings ziet Elden Ring er meer dan goed uit en daar hoeven spelers zich eigenlijk geen zorgen over te maken. Je hoeft geen grafische pracht zoals die van de Demon’s Souls Remake te verwachten, maar de game oogt in alle aspecten meer dan voldoende.

Voorlopige conclusie

Onze tweede en tevens laatste indruk voor de release van Elden Ring is opnieuw erg positief. Met deze nieuwe build waren meer gebieden beschikbaar dan voorheen en we kunnen gerust zeggen dat er genoeg te doen en te zien valt. Een flinke diversiteit aan omgevingen, vijanden, NPC’s en andere geheimen houden je vast en zeker bezig. Het aantal aanpassingen in de combat brengt wat vernieuwing met zich mee, maar tegelijkertijd voelt de basis nog altijd vertrouwd aan. Met de Ashes of War hebben spelers meer opties om hun builds verder uit te breiden. Tijdens deze speelsessie wist FromSoftware opnieuw te imponeren en het ziet er naar uit dat we ons geen enkele zorgen over Elden Ring hoeven te maken.