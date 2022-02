Sinds de overname van Activision Blizzard door Microsoft zijn er veel vragen over de toekomst van onder andere Call of Duty op andere platformen buiten Xbox. Eerdere geruchten wezen op het uitdienen van bestaande contracten. Ook gaf Microsoft de intentie aan om door te blijven gaan met het uitbrengen van Call of Duty op onder andere PlayStation.

Ondanks de uitgesproken intentie, is het tot op heden altijd een beetje vaagjes gebleven. Maar nu hebben we duidelijkheid gekregen, want via het Microsoft Blog schrijft Microsoft dat ze de vraag omtrent Activision Blizzard IP’s veelvuldig hebben gekregen. Het goede nieuws is dat we ons geen zorgen hoeven te maken.

Microsoft geeft de zekerheid dat ze Call of Duty, maar ook andere Activision Blizzard IP’s beschikbaar zullen houden op de PlayStation consoles. Dit ook na het verstrijken van bestaande deals. Met andere woorden: er is vooralsnog geen enkel plan om Call of Duty exclusief te maken, wat tevens voor andere franchises geldt.