Sinds 2006 heeft Sony met de MLB The Show franchise altijd een troef in handen gehad en veel honkballiefhebbers spelen de games zeer veel. Tot niet al te lang geleden was dit een PlayStation exclusieve titel, maar in 2020 verscheen het meest recente deel ook op de platformen van Microsoft. MLB The Show 21 is nu al enige tijd uit en het is inmiddels bijna tijd voor het nieuwe deel.

MLB The Show 22 zal namelijk op 5 april verschijnen, nu ook voor de Nintendo Switch, en daar zijn nu de eerste gameplaybeelden van verschenen. In deze trailer zien we diverse bekende namen uit de MLB voorbij komen en je kunt zelf zien wat voor verschillen je kunt vinden in vergelijking met het vorige deel. Zie jij grote verschillen in de onderstaande trailer? Laat het ons dan zeker weten in de comments.