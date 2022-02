Capcom heeft laten weten dat hun remake van Resident Evil 3 inmiddels reeds meer dan 5 miljoen keer verscheept is. Een mijlpaal om U tegen te zeggen en een teken dat hun remakestrategie – die ook verantwoordelijk was voor de fenomenale Resident Evil 2 heruitgave – werkt als een droom. Sterk!

Volgens geruchten werkt Capcom momenteel aan een geüpdatete versie van Resident Evil 4, de klassieker die in 2004 het hele third person shooter genre op zijn kop zette. En waarom ook niet? Als de uitgever/ontwikkelaar op deze manier kwaliteit blijft leveren, nemen wij het maar wat graag in ontvangst.