Capcom heeft in maart dit jaar laten weten dat Resident Evil 7: Biohazard en de remakes van Resident Evil 2 en 3 in 2022 ook zouden uitkomen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Het ziet er nu naar uit dat Resident Evil 3 als eerste zal verschijnen.

Capcom had eerder nog geen exacte releasedatum gegeven voor de current-gen versie van de drie eerder genoemde Resident Evil-games en in welke volgorde deze beschikbaar zouden komen. Twitter gebruiker TheBatMan heeft ondervonden dat er al een optie in de PlayStation Store te zien is om de PS4-versie van Resident Evil 3 te upgraden naar de PS5-versie.

De upgrade wordt op het moment nog niet daadwerkelijk geactiveerd bij het indrukken. Dat de optie echter al wordt weergegeven kan haast niets anders betekenen dan dat de PlayStation 5-versie van Resident 3 aanstaande is.