We naderen de helft van februari en dat is ook een mooi moment om even terug te blikken op februari. Sony heeft namelijk weer bekendgemaakt welke games het beste hebben verkocht in de voorbije maand en de recente release Among Us staat bovenaan bij de PlayStation 5. De top 10 bestaat voornamelijk uit wat oudere games, enkel Rainbow Six Extraction komt er als nieuwe release in terug.

De nieuwe shooter van Ubisoft komt niet verder dan de achtste plek, wat op zich wel netjes is. Een andere nieuwe release is natuurlijk Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Die is binnengekomen op plaats vijftien. Buiten dat hebben we ook de lijsten van best verkopende PlayStation 4 en vr-games met afsluitend de free-to-play titels.

PS5

Among Us FIFA 22 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales F1 2021 It Takes Two Five Nights at Freddy’s: Security Breach Call of Duty: Vanguard Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Star Wars Jedi: Fallen Order Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Metro Exodus Kena: Bridge of Spirits NBA 2K22 Hitman 3 Uncharted: Legacy of Thieves Collection Assassin’s Creed Valhalla Demon’s Souls Far Cry 6 Mortal Kombat 11 Ghost of Tsushima: Director’s Cut

PS4

FIFA 22 Among Us Grand Theft Auto V The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Minecraft Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition The Forest Red Dead Redemption 2 Gang Beasts Need for Speed Payback F1 2021 A Way Out The Crew 2 Horizon Zero Dawn Complete Edition Need for Speed Heat Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Five Nights at Freddy’s: Security Breach Call of Duty: Vanguard Dying Light Assassin’s Creed Odyssey

PS VR

Beat Saber Job Simulator SUPERHOT VR Creed: Rise to Glory Swordsman VR Rick and Morty: Virtual Rick-ality Sniper Elite VR Astro Bot Rescue Mission GORN Fruit Ninja VR

Free-to-play (PS5 + PS4)

PUBG: Battlegrounds Fortnite Yu-Gi-Oh! Master Duel Rocket League Call of Duty: Warzone Rec Room eFootball 2022 Genshin Impact Apex Legends Brawlhalla

Een van de bovenstaande games aanschaffen? Dan kan je natuurlijk in de PlayStation Store terecht. Mocht je tegoed nodig hebben, dan kan je daarvoor hier klikken.