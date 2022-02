De geruchten over een potentiële nieuwe uitgave van de klassieker Goldeneye 007 gaan toch wel al even de ronde. Een tijdje geleden doken al Xbox achievements op, wat die geruchten opnieuw kracht bijzette, maar nu doet ook Jeff Grubb van VentureBeat een duit in het zakje.

Tijdens zijn show GrubbSnax zei hij namelijk dat Microsoft hoogstwaarschijnlijk binnenkort dit project officieel zal aankondigen:

‘I think that Microsoft is going to be the one to announce that first. I think this game is probably coming pretty soon, I’m thinking next couple of weeks.’