Na een lange tijd exclusief te zijn geweest voor Google Stadia, werd eerder dit jaar aangekondigd dat Submerged: Hidden Depths, de sequel op het prima Submerged, ook naar consoles en pc zou komen. Dankzij de Xbox Store pagina weten we nu ook wanneer we de game mogen verwachten.

Deze ‘relaxploration’ game, waarin je Taku en Miku begeleid door sfeervolle verzonken ruïnes, zal op 10 maart verschijnen op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Hoogstwaarschijnlijk mogen we op diezelfde dag ook de PS4- en PS5-versie verwachten, maar dit is momenteel nog niet bevestigd. We weten echter zeker dat die PlayStation versie er wel degelijk komt.