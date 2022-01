Submerged: Hidden Depths is sinds de initiële release in 2020 een exclusieve game geweest. Niet voor de PS4, Xbox One of pc, maar voor Google Stadia! Ontwikkelaar Uppercut Games heeft nu besloten de game ook naar de andere consoles te brengen.

Submerged: Hidden Depths wordt door de ontwikkelaar zelf omschreven als een ‘Relaxploratie-game’. Hierbij exploreer je de mooie, stille, maar vooral rustige wateren en omgevingen. In de game wordt niet gevochten, maar kun je wel naar hartenlust ontdekken en puzzelen.

Een exacte releasedatum werd nog niet gegeven, maar we mogen de game binnenkort dus verwachten op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wil je eens weten wat je van het spel mag verwachten? Het eerste deel (Submerged) is nu tot 3 februari in de aanbieding voor maar €1,99 op Steam!