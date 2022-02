Goed nieuws voor degenen onder ons die wel graag eens wat zombies afknallen in hun vrije tijd: de prima shooter Zombie Army 4 heeft namelijk de eerste Season Pass volledig gratis gemaakt en dit op alle platformen. Dit werd aangekondigd op het Zombie Army Twitteraccount door ontwikkelaar Rebellion.

“Slayers assemble! Season One is now FREE on all platforms. Infiltrate the Terror Lab as the Undead Airman! Fend off freakish abominations in Blood Count with the Shotgun Pistol! Hell awaits The Resistance”