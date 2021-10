Zombie Army 4: Dead War is al geruime tijd verkrijgbaar, maar ontvangt nog altijd extra content. Zo ook nu weer, want er is een nieuwe Horde modus map aan de game toegevoegd. Dat is echter niet de enige nieuwe feature middels de update, want ook cross-play is beschikbaar gesteld voor de game.

Dit maakt het mogelijk om op de PlayStation 4 en PlayStation 5 via backwards compatibility tegen spelers op de pc te spelen en vice versa. Opvallend is wel dat er geen cross-play functionaliteit is met de Xbox, maar wat niet is kan nog komen. Hieronder een trailer die de nieuwe map toont.