Vorige maand werd er bewijs gevonden dat Zombie Army 4: Dead War ook onderweg was naar de Nintendo Switch. De game kreeg voor het platform namelijk een PEGI-rating en dat is vaak een goede indicatie dat deze informatie kloppend is.

Uitgever Rebellion laat dit weten via een aankondigingstrailer die je hieronder kunt bekijken. De Nintendo Switch versie is wat uitgebreider dan de standaard versie voor overige platforms, want deze komt namelijk gebundeld met alle content van Season Pass 1. De release van de game staat gepland op 26 april aanstaande.