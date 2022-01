Zombie Army 4: Dead War kwam in februari 2020 uit en wist aardig in de smaak te vallen bij de pers, inclusief bij onze Lennard. Het spel van Rebellion kwam toen niet naar de Nintendo Switch, maar het ziet er naar uit dat daar verandering in gaat komen.

De Switch-versie van Zombie Army 4 is namelijk voorzien van een leeftijdscategorie door PEGI. Negenennegentig van de honderd keer betekent dit dat deze titel ook daadwerkelijk uitkomt, dus het moet wel heel raar lopen als dit nu niet gebeurt.

Het enige waar we nu dus op moeten wachten is een officiële aankondiging en een releasedatum.