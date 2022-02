Elden Ring is vanaf vandaag verkrijgbaar en afgaande op de eerste cijfers die toegekend zijn aan deze titel, is het een absolute must have. Met de release van de game zijn ook de Trophies en Achievements bekend en die hebben we op een rijtje gezet.

Als je blind het avontuur in wilt gaan, dan stop je natuurlijk hier met lezen. Ben je wel benieuwd wat je moet doen? Check dan zeker de lijst, waaruit blijkt dat het voor 99% draait om de vele bazen, vijanden en monsters verslaan, zoals je zou verwachten.

Het is letterlijk de game uitspelen wil je voor de platinum in aanmerking komen, maar dat is natuurlijk op zichzelf al genoeg uitdaging. Ga je de game op de Xbox spelen, dan zijn de Achievements natuurlijk identiek, maar dan met een eigen puntenwaarde. Een overzicht daarvan vind je hier.

Platinum

Elden Ring

-Obtained all trophies

Goud

Elden Lord

-Achieved the “Elden Lord” ending

Age of the Stars

-Achieved the “Age of the Stars” ending

Lord of Frenzied Flame

-Achieved the “Lord of Frenzied Flame” ending

Zilver

Shardbearer Godrick

-Defeated Shardbearer Godrick

Shardbearer Radahn

-Defeated Shardbearer Radahn

Shardbearer Morgott

-Defeated Shardbearer Morgott

Shardbearer Rykard

-Defeated Shardbearer Rykard

Shardbearer Malenia

-Defeated Shardbearer Malenia

Shardbearer Mohg

-Defeated Shardbearer Mohg

Maliketh the Black Blade

-Defeated Maliketh the Black Blade

Hoarah Loux the Warrior

-Defeated Hoarah Loux the Warrior

Dragonlord Placidusax

-Defeated Dragonlord Placidusax

God-Slaying Armament

-Upgraded any armament to its highest stage

Legendary Armaments

-Acquired all legendary armaments

Legendary Ashen Remains

-Acquired all legendary ashen remains

Legendary Sorceries and Incantations

-Acquired all legendary sorceries and incantations

Legendary Talismans

-Acquired all legendary talismans

Brons

Rennala, Queen of the Full Moon

-Defeated Rennala, Queen of the Full Moon

Lichdragon Fortissax

-Defeated Lichdragon Fortissax

Godskin Duo

-Defeated Godskin Duo

Fire Giant

-Defeated Fire Giant

Dragonkin Soldier of Nokstella

-Defeated Dragonkin Soldier of Nokstella

Regal Ancestor Spirit

-Defeated Regal Ancestor Spirit

Valiant Gargoyle

-Defeated Valiant Gargoyle

Margit, the Fell Omen

-Defeated Margit, the Fell Omen

Red Wolf of Radagon

-Defeated the Red Wolf of Radagon

Godskin Noble

-Defeated Godskin Noble

Magma Wyrm Makar

-Defeated Magma Wyrm Makar

Godfrey the First Lord

-Defeated Godfrey the First Lord

Mohg, the Omen

-Defeated Mohg, the Omen

Mimic Tear

-Defeated Mimic Tear

Loretta, Knight of the Haligtree

-Defeated Loretta, Knight of the Haligtree

Astel, Naturalborn of the Void

-Defeated Astel, Naturalborn of the Void

Leonine Misbegotten

-Defeated the Leonine Misbegotten

Royal Knight Loretta

-Defeated Royal Knight Loretta

Elemer of the Briar

-Defeated Elemer of the Briar

Ancestor Spirit

-Defeated Ancestor Spirit

Commander Niall

-Defeated Commander Niall

Roundtable Hold

-Arrived at Roundtable Hold

Great Rune

-Restored the power of a Great Rune

Erdtree Aflame

-Used kindling to set the Erdtree aflame

Onze review van Elden Ring mag je volgende week verwachten.