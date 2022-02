De Steam Deck is sinds gisteren officieel te koop, maar er wordt nu al gesproken over een opvolger. Valve president Gabe Newell heeft in een interview met EGDE namelijk laten weten wat hij voor ogen heeft voor de ‘Steam Deck 2’.

Valve wil zich met de opvolger(s) van de Steam Deck vooral gaan richten op de extra mogelijkheden van ‘mobile gaming’. Ze willen dus features toevoegen die niet mogelijk zijn op een desktop.

“The first step is to let you play the great games that exist today. The second iterations are going to be more about: what are the capabilities that mobile gives us, above and beyond what you would get in a traditional desktop or laptop gaming environment?”

Zo wordt er onder andere nagedacht over virtual reality voor toekomstige Steam Decks. Door het mobiele karakter van de handheld kan je unieke games in virtual reality maken die niet mogelijk zijn op een desktop. De handheld zal dan wel wat meer processorkracht moeten hebben.