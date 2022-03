Het is 1 maart en daarmee zijn we aangekomen bij de derde maand van het jaar 2022. Net zoals februari is ook maart buitengewoon druk wat betreft nieuwe releases. Eind deze week mogen we bijvoorbeeld Gran Turismo 7 verwachten gevolgd door WWE 2K22 volgende week. Later in maart verschijnen Tiny Tina’s Wonderlands, Ghostwire Tokyo, Kirby and the Forgotten Land en nog veel meer.

Zoals gebruikelijk op de eerste dag van de nieuwe maand hebben we alle grote nieuwe releases bij elkaar gezocht en dat op een rijtje gezet. Hiermee heb je een algemeen beeld van wat er zoal aan zit te komen de komende dagen en weken.

Week van 4 maart

Shadow Warrior 3 (PS4/Xbox One/Pc)

ELEX II (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Pc)

FAR: Changing Tides (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch/Pc)

Babylon’s Fall (PS4/PS5/Pc)

Gran Turismo 7 (PS4/PS5)

Gunborg: Dark Matters (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S)

What Lies in the Multiverse (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch/Pc)

35MM (PS4/Xbox One)

Legend of Ixtona (Xbox One/Xbox Series X|S/Pc)

Week van 11 maart

Submerged Hidden Depths (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S)

The Cruel King and the Great Hero (PS4/Switch)

Valley of the Dead: MalnaZidos (PS4/Pc)

WWE 2K22 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Pc)

Chocobo GP (Switch)

Week van 18 maart

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 (PS4/PS5)

Syberia: The World Before (Pc)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Pc)

Phantom Breaker: Omnia (PS4/Xbox One/Switch/Pc)

WRC 10 (Switch)

Final Fantasy IX (Switch)

Legend of Mana Remastered (Switch)

Week van 25 maart

Tiny Tina’s Wonderlands (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

Kirby and the Forgotten Land (Switch)

Ghostwire Tokyo (PS5/pc)

Relayer (PS4/PS5/Xbox One)

The Ascent (PS5)

Week van 1 april

In Nightmare (PS4/PS5)

Weird West (PS4/Xbox One/Pc)

Crusader Kings (PS5/Xbox Series X|S)

MLB The Show 22 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch)

Take Off: The Flight Simulator (Switch)

