Het grootste fightinggame toernooi ter wereld is EVO en hier was Nintendo altijd op aanwezig met Super Smash Bros., maar dat zal dit jaar anders zijn. EVO heeft aangekondigd dat Nintendo de franchise van het toernooi terugtrekt voor de editie van dit jaar.

Het was lang de vraag of Nintendo ermee door zou gaan, omdat Sony in maart 2021 een meerderheidsbelang in EVO aankocht. Daarmee is het toernooi voor een groot deel eigendom van Sony PlayStation en dat is natuurlijk een directe concurrent van Nintendo. Het terugtrekken komt dus niet echt als een verrassing.

De verklaring van EVO is als volgt:

“While we’re thankful for all the amazing games joining us later this year in las Vegas, we want to let you know in advance that Super Smash Bros. will not be making a return appearance.

Since 2007, we’ve seen historic Super Smash Bros. moments created at Evo’s events. We are saddened that Nintendo has chosen not to continue that legacy with us this year. In the future, we hope to once again celebrate the Super Smash Bros. community alongside them.”