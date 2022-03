Een nieuw jaar betekent steevast ook een nieuwe FIFA en volgens een rapport van Xfire, via insider Tom Henderson, heeft de volgende entry behoorlijk wat in petto. Zo is onder meer de Hypermotion Technology flink verbeterd, waardoor het voor de ontwikkelaars mogelijk is animaties te verkrijgen uit echte wedstrijden, in plaats van spelers in Xsens pakken.

Daarnaast moet FIFA 23 ook uitgebreidere vrouwencompetities bevatten met maar liefst twee wereldbekers voor de twee geslachten. EA zou verder van plan zijn om bestaande afspraken met vrouwencompetities en teams te verruimen. Xfire besluit het rapport door te stellen dat – voor het eerst in de franchise – het voor PlayStation-, Xbox- en pc-spelers mogelijk moet zijn om met en tegen elkaar te spelen via cross-play.

‘One of the biggest changes to this year’s FIFA title though, is that it will feature cross-play for the first time in the series’ history, bringing FIFA players across the PlayStation, Xbox and PC platforms together for all of the title’s game modes.’