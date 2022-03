Bij raceliefhebbers gaat morgen ongetwijfeld het hart wat sneller bloed pompen, want dan ligt Gran Turismo 7 in de schappen. Het embargo op de reviews is inmiddels verlopen en zo zijn de eerste scores online verschenen. Wij waren erg tevreden met Gran Turismo 7 in onze review en zo te zien zijn wij niet de enige die lovend zijn over het meest recente deel uit de franchise.

Op het moment van schrijven scoort Gran Turismo 7 namelijk een 8.8 gemiddeld op Metacritic. Dit is uiteraard een hoge score en dat gebaseerd op media wereldwijd. Het hoogste cijfer dat aan Gran Turismo 7 wordt toegekend is een 10 en het laagste staat op een 6.0. Hieronder hebben wij een aantal scores voor je op een rijtje gezet.