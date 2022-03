Er komt elk jaar een nieuw deel uit in de F1-reeks van Codemasters en dat zal dit jaar niet anders zijn, ook al is deze nog niet officieel aangekondigd. Bronnen van Xfire menen echter al te weten wat we hiervan mogen verwachten.

Naar verluidt zal F1 2022 geen verhaalmodus meer hebben, die in F1 2021 werd geïntroduceerd. Daarvoor in de plaats zal er een nieuwe modus komen, genaamd: F1 Life. Hierin beleef je de levensstijl van een F1-coureur, inclusief de mogelijkheid om supercars te kopen en hierin te rijden. Dit zou je op alle circuits kunnen doen en je kan tegen andere spelers online racen. Het is echter niet mogelijk om tegen F1-bolides te racen in supercars en vice versa.

Volgens de bronnen zal het nieuwste deel in de reeks voor het eerst ook cross-play ondersteunen. Tevens zal het mogelijk zijn om de game in virtual reality te spelen. Of dit ook geldt voor PlayStation VR2 zodra die uitkomt, is nu nog even afwachten. Daar is het sowieso op wachten, aangezien deze headset pas in het eerste kwartaal van 2023 uitkomt.