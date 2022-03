Inmiddels is er al meer dan een week een grote oorlog gaande in Oekraïne. Ook in de gamesindustrie zijn er gevolgen te merken. Eerder deze week maakte de Oekraïense studio GSC Game World bekend dat het genoodzaakt is de ontwikkeling van S.T.A.L.K.E.R. 2 voorlopig stop te zetten, maar daar blijft het niet bij. Veel ontwikkelaars en uitgevers ondernemen actie door hun commerciële activiteiten in Rusland te staken.

De hoeveelheid bedrijven die dergelijke besluiten nemen neemt alsmaar toe. Het gaat bijvoorbeeld om het voorlopig stopzetten van de verkoop van games en/of in-game content in Rusland of het verwijderen van Russische teams uit sportgames. Hieronder een opsomming van de besluiten die enkele grote bedrijven binnen de gamesindustrie hebben genomen.

Microsoft stopt voorlopig met de verkoop van alle producten en services in Rusland. Hieronder vallen bijvoorbeeld consoles en games, maar ook andere hardware en software van Microsoft.

Electronic Arts staakt de verkoop van games en content in Rusland en Belarus.

EA Sports verwijdert Russische teams (zowel clubs als nationale teams) uit FIFA en NHL.

Sony heeft Gran Turismo 7, de racegame die afgelopen vrijdag verscheen, teruggetrokken uit de Russische PlayStation Store.

De Nintendo eShop in Rusland is in ‘onderhoudsmodus’ gegaan, wat betekent dat er geen nieuwe content kan worden aangeschaft. Het is niet helemaal duidelijk of dit een beslissing van Nintendo zelf is, of een gevolg doordat andere partijen financiële transacties onmogelijk hebben gemaakt.

Activision Blizzard is gestopt met de verkoop van hun games in Rusland, evenals de verkoop van in-game content.

CD Projekt RED staakt de verkoop van fysieke en digitale games in Rusland en Belarus. Ook wordt in die landen GOG.com (de digitale winkel van CD Projekt) geblokkeerd.

Epic Games stopt met games verkopen in Rusland.

Veel grote spelers in de gamesindustrie nemen dus maatregelen en vermoedelijk zullen er nog wel meer acties volgen in de komende dagen.