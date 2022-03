S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ging oorspronkelijk op 28 april het leven zien, maar werd in januari uitgesteld naar december van dit jaar. Het ziet er echter naar uit dat ook deze datum niet gehaald gaat worden. De Oekraïense ontwikkelaar GSC Game World heeft namelijk aangegeven dat het de ontwikkeling van de game voor onbepaalde tijd stopzet.

De reden kan je ongetwijfeld wel raden. Rusland viel een week geleden Oekraïne binnen en de oorlog woedt momenteel nog steeds in alle hevigheid. Games spelen op zo’n moment even geen rol meer. De werknemers van GSC Game World, waarvan het hoofdkwartier in Kiev ligt, leggen in deze tijden dan ook de nadruk op hun welzijn en dat van hun familie.

GSC Game World belooft evenwel verder te doen… zodra Oekraïne de overwinning op Rusland behaald heeft. Wij wensen hen alvast het allerbeste én een spoedig einde van de oorlog toe.

“On the 24th of February Russia declared war on Ukraine and sent rockets, tanks, and soldiers to our homeland. Our country is forced to fight for existence again. Now we are striving to help our employees and their families to survive. The game development shifted to the side-lines. But we will definitely continue. After the victory. Glory to Ukraine.”