S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl staat al enige tijd gepland voor een release ergens in de eerste helft van 2022, maar er bestaat een kans dat de game uitgesteld wordt. Volgens nieuwe berichten uit Oekraïne, waar tevens de ontwikkelaar gevestigd is, zou de game met ongeveer zes maanden zijn opgeschoven.

Het gaat om Oldboi, een Oekraïnse YouTuber die eerder al correcte informatie omtrent GSC Game World wist te lekken, die nu meldt in een nieuwe video dat de game is uitgesteld naar het najaar van 2022. Dit zou aangekondigd gaan worden bij de volgende showcase van de titel, al is niet bekend wanneer die zal plaatsvinden.

Verder meldt deze persoon dat de PS5-versie van de game inmiddels ook in de maak is en dat die nog laat in 2022 of anders begin 2023 zal verschijnen. Verder zal die versie beschikken over speciale DualSense features voor sommige gameplay mechanics.