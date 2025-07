S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl komt eind dit jaar naar de PlayStation 5

Ontwikkelaar GSC Game World heeft aangekondigd dat S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl later dit jaar zijn weg zal vinden naar de PlayStation 5. Een specifieke releasedatum is echter nog niet genoemd.

Bij de aankondiging heeft de ontwikkelaar aangegeven dat de game DualSense ondersteuning zal bieden in de zin van haptische feedback en adaptieve triggers. Daarnaast mogen spelers op de PlayStation 5 Pro verdere optimalisaties verwachten, al is niet precies bekend hoe of wat.

Veel details zijn verder niet gegeven over de release voor de PlayStation 5, maar we horen vanzelf meer naarmate de beoogde releasedatum dichterbij komt. Wellicht dat de ontwikkelaar de gamescom aangrijpt om meer informatie te delen.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verscheen eind vorig jaar voor de pc en Xbox Series X|S. In onze review van de Xbox-versie lees je meer over de titel.