De Entertainment Software Rating Board (ESRB) heeft afgelopen week de console versies van vechtgame Them’s Fightin’ Herds van een rating voorzien. Vooralsnog is het spel echter niet aangekondigd voor consoles.

Them’s Fightin’ Herds zal afgaande op de rating een release zien op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Switch. De pc-versie van het spel werd op 30 april 2020 al uitgebracht, na twee jaar tijd in early access.

Aangezien het spel voorzien is van een rating, ligt een officiële aankondiging waarschijnlijk in het verschiet. Wie weet krijgen we de aankondiging wel te zien tijdens de vermeende State of Play deze maand, maar State of Play of niet, we kunnen er vanuitgaan dat Them’s Fightin’ Herds binnenkort op consoles zal verschijnen.