Sony Playstation en Polyphony Digital hebben de officiële muziekvideo van ‘Vroom’ uitgebracht, één van de nummers die speciaal gemaakt is voor de Gran Turismo 7 soundtrack.

Het nummer is geproduceerd door FaNaTiX in samenwerking met andere artiesten, waaronder Lil TJay, Davido, Koffee, Moelogo en wereldberoemd acteur Idris Elba. Mocht je fan zijn van het nummer, dan kan je nu dus ook genieten van ‘Vroom’ wanneer je in je eigen auto rijdt.

Gran Turismo 7 is nu beschikbaar op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Geïnteresseerden kunnen de muziekvideo hieronder bekijken.