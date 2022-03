Bethesda heeft onlangs het handelsmerk voor ‘Spyteam’ hernieuwd, zo meldt ‘SKULLZI’ op Twitter. De naam ging een aantal jaren terug al door de wandelgangen, maar de ontwikkelaar heeft nooit onthuld wat hier nou precies achter zat. Men heeft het handelsmerk eind januari hernieuwd.

De studio uit Rockville heeft het op het moment al druk genoeg: eind dit jaar moet Starfield lanceren en daarnaast zullen we nog wel even moeten wachten op de volgende The Elder Scrolls-titel. Tevens is er nog het Fallout IP wat zich in limbo bevindt. Volgens eerdere geruchten was Spyteam een PvP/PvE third-person shooter die gebaseerd is op een nog onbekende stripboekenreeks.

Mochten we op een later punt meer te weten komen over deze mysterieuze titel, dan is het nog maar de vraag voor welke platforms de game zal verschijnen, gezien het handelsmerk al geregistreerd was voordat Bethesda door Microsoft werd overgenomen en er dus mogelijk nog afspraken staan met andere platformhouders.