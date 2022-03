Een van de meer mysterieuze personages in de Mortal Kombat-reeks is Reiko. De ‘Outworlder’ is in meerdere delen aanwezig geweest, maar was maar in een gering aantal titels speelbaar. Volgens bekend Mortal Kombat leaker ‘r00r’ zal je in Mortal Komat 12 weer met deze vechter kunnen spelen.

Op de subreddit ‘GameFAQs’ heeft de leaker een bericht gezet met de tekst:

Ah … reiko’s back … see you next year

De korte tekst laat dus weten dat Reiko terug zal keren in Mortal Kombat 12. Tevens zal het twaalfde deel in de populaire fighting franchise volgens r00r volgend jaar in de winkels liggen.

NetherRealm Studios was Mortal Kombat 12 waarschijnlijk al een beetje aan het teasen, dus het is heel goed mogelijk dat de game dit jaar wordt onthuld en in 2023 verschijnt.