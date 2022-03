Agent Intercept is een nieuwe arcadegame die op 30 maart zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. Het betreft hier een racer, waarin je als een soort geheim agent de weg op gaat en vijanden in allerlei soorten en maten moet aanpakken.

Dit in een soort retrolook zorgt voor een geinig resultaat, waarbij de onderstaande trailer de indruk geeft dat je á la James Bond dé man (of vrouw) bent om de gevaren te bestrijden. Een kleurrijke titel is het resultaat en het ziet er allemaal behoorlijk over-the-top uit.

Overigens is de titel niet gloednieuw, zo is de game al enige tijd verkrijgbaar op pc en Apple Arcade, mocht het je bekend voorkomen.