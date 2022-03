Nog niet zo lang geleden werd Disgaea 6 Complete voor de PS4, PS5 en pc aangekondigd. Deze ‘complete’ versie van Disgaea 6 zal de game verlossen van de technische beperkingen van de Switch en is tegelijk de eerste Disgaea game die een PS5-versie zal krijgen.

Een nieuwe trailer werd online gezet waarin de verschillende personages in hun geheel eigen stijl zichzelf even voorstellen. Zoals het een Disgaea game betaamt, zit dit uiteraard vol grapjes en flauwe opmerkingen. Tegelijk leren we ook dat we Disgaea 6 Complete bij ons in het Westen op 28 juni mogen verwachten. In Japan is dat ietwat vroeger, op 15 juni om specifiek te zijn.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder.