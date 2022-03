Nintendo heeft sinds het beschikbaar stellen van het Uitbreidingspakket voor Nintendo Switch Online al meerdere Nintendo 64 games aan de line-up van speelbare titels toegevoegd. Daar zullen in de komende tijd telkens nieuwe titels bij komen en de eerstvolgende game zal F-Zero X zijn, zo heeft Nintendo aangekondigd.

F-Zero X verscheen in juli 1998 voor de Nintendo 64 en wordt nu dus gereed gemaakt om op de Nintendo Switch te spelen. De release zal op 11 maart plaatsvinden, wat dus nog twee dagen wachten is. Hieronder een trailer om een indruk van F-Zero X te krijgen. Deze titel is gratis beschikbaar voor alle houders van een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnement.