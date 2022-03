Na wat uitstel verschijnt Syberia: The World Before binnenkort dan eindelijk voor de pc en dat vraagt uiteraard om een launch trailer.

Net zoals in eerdere games in de franchise, krijg je hier een avontuur vol mysterie en breinkrakende puzzels. Het verhaal zal zich bovendien afspelen in twee tijdsperiodes: 1937 en 2004. Beide periodes hebben ook een andere protagonist, dit in de vorm van Dana Roze in 1937 en (de gebruikelijke) Kate Walker in 2004. Beide verhaallijnen zullen ongetwijfeld iets met elkaar te maken hebben, maar het is aan jou om alle puzzelstukjes samen te leggen.

Syberia: The World Before verschijnt op 18 maart voor pc en later dit jaar op consoles. Welke consoles dit zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Hieronder kan je de launch trailer bekijken.