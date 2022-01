In de zomer van 2021 kondigde uitgever Microïds een releasedatum aan voor de pc-versie van Syberia: The World Before. Initieel gepland voor een release op 10 december, bleek dat zodra de launch dichterbij kwam toch niet haalbaar.

Ondertussen is er een nieuwe releasedatum op de agenda verschenen en wel 18 maart. Deze releasedatum is vooralsnog enkel voor de pc-versie van de game. Op welke consoles de game later in 2022 zal verschijnen of precies wanneer, dat maakte de uitgever helaas nog niet bekend. We hopen rond maart meer te horen te krijgen over de overige platformen waarop de game zal uitkomen en ook wanneer we deze mogen verwachten.

Syberia: The World Before is vanaf 18 maart verkrijgbaar via Steam, Epic Games Store en GOG.