Road 96 kwam in augustus 2021 uit op pc en wist daar best indruk te maken. In deze game tracht je uit een door een totalitair regime onderdrukte natie te liften, een tocht die tot heel wat bijzondere ontmoetingen leidt. Het resultaat bleek een behoorlijk memorabele ervaring te zijn, die hier en daar zelfs prijzen wist te winnen.

Inmiddels weten we dat Road 96 volgende maand naar consoles komt. Vanaf 14 april zal je de game namelijk kunnen spelen op de Xbox- en PlayStation-consoles van deze én de vorige generatie. De onderstaande trailer tracht je alvast warm te maken voor het avontuur. Kijken maar – en hieronder je mening geven, uiteraard!