Capcom kondigde vorige week aan dat ze upgrades in de maak hebben voor Resident Evil 2, 3 en 7, waardoor ze in optimale omstandigheden draaien op de huidige generatie consoles. In aanvulling hierop laat de uitgever nu weten dat de save data van die games overdraagbaar is naar de moderne platformen.

Het zal dus mogelijk zijn om verder te spelen op het punt waar je was gebleven. Daarnaast is het mogelijk om alle downloadbare content ook over te zetten, althans, als je DLC tot je beschikking hebt. Indien zo, dan is dat ook na de upgrade toegankelijk.

