Er is een nieuwe sale van start gegaan in de Nintendo eShop en die richt zich op de zogeheten ‘indieparels’. Dat zegt eigenlijk wel genoeg, je krijgt korting op diverse hooggewaardeerde games van onafhankelijke ontwikkelaars. Hierbij kan de korting oplopen tot maar liefst 70%, wat natuurlijk erg interessant is voor als jij veel op je hybride console speelt.

We hebben hieronder een greep uit het aanbod, voor de volledige sale kan je hier bij de Nintendo eShop terecht.

Hades – Van €24,99 voor €16,24

Loop Hero – Van €14,99 voor €11,24

Bastion – Van €12,49 voor €2,49

Streets of Rage 4 – Van €24,99 voor €14,99

Dead Cells – Van €24,99 voor €14,99

GRIS – Van €16,99 voor €5,09

The Messenger – Van €19,99 voor €7,99

Wonder Boy: The Dragon’s Trap – Van €19,99 voor €7,99

Katana ZERO – Van €14,99 voor €8,99

Röki – Van €19,99 voor €6,79

TOEM – Van €17,99 voor €12,59

The Gardens Between – Van €19,99 voor €4,19

Final Fantasy VII – Van €15,99 voor €7,99

Tools Up! – Van €19,99 voor €1,80

Elli – Van €7,99 voor €1,99

Warlocks 2: God Slayers – Van €17,99 voor €1,80

Planet Alpha – Van €19,99 voor €3,99

Syndrome – Van €24,99 voor €9,99

Real Boxing 2 – Van €14,99 voor €1,80

Crash Drive 3 – Van €16,99 voor €0,99

Castle of Heart – Van €14,99 voor €0,99

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – Van €29,99 voor €11,99

Down in Bermuda – Van €19,99 voor €1,99

Ancient Islands – Van €12,49 voor €10,61

Dex – Van €19,99 voor €1,80

Dungeon Nightmares 1+2 Collection – Van €13,99 voor €1,11

AER Memories of Old – Van €19,99 voor €1,99

Hope’s Farm – Van €19,99 voor €0,99

Good Night, Knight – Van €11,99 voor €1,80

Hentai vs. Evil – Van €9,99 voor €6,99

Tharsis – Van €11,99 voor €1,80

Final Fantasy IX – Van €20,99 voor €10,49

Genetic Disaster – Van €14,99 voor €1,79

