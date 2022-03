Overwatch 2 werd eind 2019 aangekondigd, maar vervolgens bleef het lange tijd behoorlijk stil rondom het vervolg op de populaire hero shooter. Toch lijkt de ontwikkeling nu in een wat hogere versnelling te zijn gekomen. Onlangs kondigde Blizzard namelijk aan dat er een gesloten beta aan zit te komen. Nu heeft de ontwikkelaar ook bekendgemaakt wanneer deze van start gaat.

De gesloten beta van Overwatch 2 zal op 26 april beginnen. Voor de duidelijkheid, het gaat hier om een beta die enkel op de pc zal plaatsvinden. In de beta kun je aan de slag met 5v5 PvP multiplayer op vier nieuwe maps. Ook kun je de nieuwe hero Sojourn testen, evenals de modus ‘Push’ die in Overwatch 2 wordt ge├»ntroduceerd. Zoals gezegd is het een gesloten beta, dus alleen de gelukkigen die een uitnodiging krijgen, worden toegelaten. Opgeven voor de beta is nog mogelijk en dat kan via deze website.

Deze gesloten beta zal zeker niet de enige kans zijn om alvast een voorproefje van Overwatch 2 te krijgen. Blizzard heeft al gemeld dat er later dit jaar nog meer beta tests plaats zullen vinden, die dan ook nieuwe features, maps en heroes zullen introduceren.