Ubisoft is een ontwikkelaar die veel inzet op open werelden, waarin hun games gemaakt worden. Het is tegenwoordig ook min of meer de standaard om een open wereld aan te bieden. Dit laat veel toe, maar toch zijn er nog beperkingen en die tracht Ubisoft nu weg te nemen met een nieuwe technologie.

De ontwikkelaar/uitgever introduceert namelijk ‘Ubisoft Scalar’ en dit is een technologie die beperkingen als tijd en hardware wegneemt bij het maken van grote werelden. Het doel met deze technologie is om het engines gemakkelijker te maken om taken die achter de schermen plaatsvinden uit te laten voeren.

Daarnaast is het via Scalar ook mogelijk om werelden nog drukker te bevolken met spelers wat in real time geüpdate zal worden. Nu zijn beperkingen in games weinig te zien, maar dat komt doordat ontwikkelaars creatief zijn in het omzeilen hiervan. Met deze nieuwe technologie worden de nog aanwezige beperkingen volledig weggenomen.

Zo zegt Per-Olof Romell, product manager, het volgende:

That limitation has always been there for as long as we’ve made games. Over time game developers have become really good at hiding and bypassing these limitations so the player doesn’t see them; that’s our expertise. What Ubisoft Scalar allows us to do is to simply get rid of those constraints.